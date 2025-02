La Roma pensa al Porto: opportunità per Salah-Eddine contro il Parma

Oggi, alle ore 18:00, andrà in scena il match tra Parma e Roma. Una gara molto importante per entrambe le compagini, seppur per motivi completamente differenti. I padroni di casa, infatti, hanno bisogno di punti per provare a uscire dalla zona retrocessione, mentre i giallorossi vogliono dare continuità alla rincorsa per la zona Europa. Un percorso complesso, ma che all’atto pratico è ancora possibile. Nonostante ciò, il club capitolino dovrà fare i conti con le assenze di Dybala e Rensch e con la massiccia gestione delle energie in vista dell’importantissimo match di ritorno contro il Porto. Proprio per questo motivo, Ranieri potrebbe scegliere di mandare in campo dal 1′ di gioco Salah-Eddine, dandogli così l’opportunità di esordire con la maglia giallorossa.

FOTO: Instagram Salah-Eddine