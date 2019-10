La Roma pareggia con il Cagliari tra le polemiche, l’Atalanta stende il Lecce, pari tra Bologna e Lazio

Finisce 1-1 all’olimpico tra Roma e Cagliari. I Sardi si portano in vantaggio al 26esimo con il calcio di rigore trasformato da Joao Pedro, i giallorossi pareggiano al 31esimo grazie all’autorete di Ceppitelli. Nel finale la Roma trova il goal del vantaggio con Kalinic, gol che viene prontamente annullato da Massa per una spinta di Kalinic su Pisacane che va a travolgere Olsen.

Pareggia anche la Lazio al Dall’Ara contro il Bologna, la squadra di casa si porta in vantaggio al 21′ con Krejci, poi arriva il pari di Immobile al 23esimo, poco dopo Bologna nuovamente in vantaggio con la prima rete al Dall’Ara di Rodrigo Palacio, ma al 39′ la Lazio agguanta nuovamente il pareggio sempre con Ciro Immobile. Nella ripresa c’è un espulsione a testa per le due squadre, viene espulso prima Lucas Leiva per somma di ammonizioni e poi Medel. La Lazio ha la grande chance per vincere la partita ma Correa fallisce il calcio di rigore all’88esimo.

Tutto facile per l’Atalanta che vince 3-1 in casa contro il Lecce. Apre le danze Duvan Zapata al 35esimo, al 40esimo arriva il raddoppio firmato dal papu Gomez. Nella ripresa i bergamaschi calano il tris con Gosens. Nel finale il Lecce trova il goal della bandiera con Lucioni.