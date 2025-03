La Roma mette la sesta in campionato: 1-0 al Cagliari, decide la rete di Dovbyk. Dopo una prima frazioni con poche emozioni, i giallorossi hanno sbloccato la gara nella ripresa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Batte Paredes, rimpallo in area di rigore e la palla finisce sui piedi di Dovbyk che batte Caprile e firma l’1-0 per gli uomini di Ranieri. Immediata la reazione dei sardi, ma Svilar salva due volte i giallorossi, prima, su Piccoli e, poi, sul colpo di testa ravvicinato di Mina. Termina così 1-0 all’Olimpico, la Roma trova il sesto successo consecutivo in campionato. Il Cagliari, invece, rimane a quota 26 punti al quindicesimo posto.

Foto: Instagram Roma