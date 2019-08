La Roma insiste per Alderweireld, profilo ideale per la difesa. Pronta un’ultima offerta

La Roma non ha mai smesso di pensare a Toby Alderweireld. Il club giallorosso insiste per il centrale belga, in scadenza tra meno di un anno con il Tottenham, per Fonseca sarebbe il profilo ideale per rinforzare la difesa. Pochi giorni fa (il 25 luglio) è scaduta la clausola da 28 milioni, ma la Roma continua a lavorare e prepara un’ultima offerta per convincere gli Spurs. Alderweireld è attratto dalla destinazione italiana, ma non forzerà la mano con il club inglese per essere liberato. Situazione da monitorare con attenzione.

Foto: News Now