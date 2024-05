La Roma (in dieci) si prende il sesto posto: 1-0 al Genoa, decide Lukaku. Espulso Paredes

La Roma si prende il sesto posto: 1-0 al Genoa, decide la rete di Lukaku. I primi quarantacinque minuti hanno visto gli uomini di Daniele De Rossi provare a fare la gara contro un Grifone già salvo. Ma i padroni di casa non sono riusciti a impensierire la retroguardia rossoblu. L’occasione più grande della prima frazione di gioco capita sui piedi di Baldanzi, ma il fantasista italiano non è riuscito a sorprendere Martinez. I rossoblù non si sono fatti vedere tantissimo dalle parti di Svilar, soltanto un colpo di testa di Vasquez e una conclusione di Retegui hanno impensierito Svilar. La seconda frazione di gioco continua sulla falsa riga della prima: la Roma tiene il possesso della palla senza riuscire a trovare il guizzo finale per impensierire la retroguardia del Genoa. Al 72′ perde la testa Paredes: l centrocampista argentino ha ricevuto un cartellino giallo per proteste, subito dopo Manganiello ha espulso il centrocampista della Roma per qualche parola di troppo. Poteva esser un episodio decisivo ai fini della gara, ma al 79′ ci pensa Lukaku a mettere la partita sul giusto binario con uno stacco di testa perentorio. Termina così 1-0 all’Olimpico, la Roma si prende il sesto posto. Ricordiamo che affinché la sesta posizione sia valida per la qualificazione alla prossima Champions League, l’Atalanta dovrà vincere la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen e arrivare quinta.

Foto: Instagram Roma