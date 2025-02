La Roma è una realtà europea: undicesimo ottavo di finale consecutivo

La Roma è ormai diventata una certezza in ambito europeo. Sicuramente il passaggio di Mourinho ha aiutato a consolidare questo andamento, ma la realtà è che i giallorossi sono una realtà importante in campo internazionale. Il club capitolino, infatti, grazie alla vittoria contro il Porto, hanno raggiunto gli ottavi di finale per l’undicesimo anno consecutivo. Un traguardo importante e che sottolinea la crescita di una squadra che, quando si tratta di grandi match, è sempre presente. Adesso, però, bisognerà vedere quale sarà la prossima avversaria della squadra di Ranieri, con Lazio e Athletic Club che attendono il verdetto dei sorteggi.

FOTO: Instagram Roma