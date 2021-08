La Roma è alla fase a gironi di Conference League: 3-0 al Trabzonspor (Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy)

Buona prestazione della Roma all’Olimpico contro il Trabzonspor nella gara di ritorno del playoff di Conference League. I giallorossi partivano dal 2-1 dell’andata e hanno battuto i turchi anche questa sera, decisivi il siluro da fuori di Cristante, il ritorno al gol di Zaniolo dopo il lungo stop e nel finale il tris firmato El Shaarawy.

Ottima prestazione anche per Tammy Abraham, fermato soltanto dal palo in avvio di ripresa. Segnali positivi per Mourinho, la Roma è alla fase a gironi di Conference League.

Foto: Twitter Roma