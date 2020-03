La Roma dona migliaia di mascherine e flaconi di gel igienizzante all’ospedale Spallanzani

Bel gesto della Roma. Il club di Trigoria, si legge in una nota, “donerà migliaia di mascherine all’Ospedale Lazzaro Spallanzani, su indicazione della Protezione Civile Nazionale, nell’ambito di una serie di iniziative legate all’emergenza COVID-19 che ha colpito l’Italia. L’ospedale della Capitale è uno dei centri che nel nostro Paese sta combattendo la battaglia per salvare la vita alle persone che sono state infettate. Il Club, attraverso la propria fondazione Roma Cares, intende sostenere la comunità di Roma, in queste ore che vedono la città impegnata nel contrasto all’epidemia. Dal 10 marzo, inoltre, inizierà il processo di distribuzione di 2000 flaconi di gel igienizzante ai clienti del Roma Store di Piazza Colonna. Contestualmente, la Società ha realizzato un video con una serie di consigli per contenere la diffusione del Coronavirus. Al filmato hanno partecipato Paulo Fonseca, Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Henrikh Mkhitaryan, Tecla Pettenuzzo e Camelia Ceasar. AS Roma e Roma Cares desiderano esprimere la loro vicinanza a tutti gli operatori sanitari e ai malati impegnati nella sfida al Coronavirus. Invitiamo tutti i tifosi a guardare il video e a mantenere la massima prudenza”.

L'#ASRoma donerà migliaia di mascherine all’Ospedale Lazzaro Spallanzani, nell’ambito di una serie di iniziative legate all’emergenza #COVIDー19 che ha colpito l’Italia. La notizia ➡️https://t.co/l7nTNQbBcC pic.twitter.com/oMB8LrXTv5 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2020