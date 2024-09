La Roma conduce 1-0 sull’Udinese all’intervallo, a segno Dovbyk

La Roma conduce 1-0 sull’Udinese al termine della prima frazione di gioco. La partita si apre con la Curva Sud vuota, in protesta per gli ultimi avvenimenti in casa giallorossi. La Roma parte bene e ancor prima che entri la parte restante dei tifosi.sblocca la gara con Artem Dovbyk. Passaggio filtrante di El Shaarawy, in verticale, e dall’interno dell’area di rigore il centravanti ucraino esplode un tiro potente e preciso che non dà scampo a Okoye.

Foto: sito Roma