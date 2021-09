La Roma celebra la ‘perla’ di Pellegrini: il video è molto particolare

Con una grande doppietta, Lorenzo Pellegrini ha ieri contribuito alla vittoria della Roma per 5-1 contro il CSKA Sofia in Conference League. In particolare, molto bello è stato il gol messo a segno al minuto 25 del primo tempo, che è valso il pareggio ai giallorossi dopo l’iniziale svantaggio. Di seguito il video celebrativo del club capitolino per la rete messa a segno dal centrocampista classe 1996.

Foto: Instagram Roma