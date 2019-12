La Roma cala il tris a un buon Verona, Fonseca al quarto posto. Torna al gol anche Perotti

La Roma cala il tris a un buon Verona e porta a casa un successo importante. Sblocca la gara Kluivert su assist di un ispiratissimo Pellegrini (8 assist in stagione) al 17′, poco dopo l’Hellas pareggia con Faraoni. Qualche istante più tardi ancora Faraoni sigla il sorpasso, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco di Lazovic. Kluivert si fa male e al suo posto entra Perotti, l’italo-argentino lascia subito il segno trasformando un rigore guadagnato da Dzeko. Nella ripresa le occasioni non mancano, ma nel finale Mkhitaryan chiude la pratica sfruttando al meglio il passaggio dalla sinistra di Perotti. I giallorossi di Fonseca salgono a quota 25, al quarto posto, staccando Cagliari e Atalanta. La formazione di Juric resta ferma a 18 punti.

Sabato 30 novembre

15:00 Brescia-Atalanta 0-3 (Pasalic 2, Ilicic)

18:00 Genoa-Torino 0-1 (Bremer)

20:45 Fiorentina-Lecce 0-1 (La Mantia)

Domenica 1 dicembre

12:30 Juventus-Sassuolo 2-2 (Bonucci, Ronaldo – Boga, Caputo)

15:00 Inter-Spal 2-1 (Lautaro Martinez 2 – Valoti)

15:00 Lazio-Udinese 3-0 (Immobile 2, Luis Alberto)

15:00 Parma-Milan 0-1 (Hernandez)

18:00 Napoli-Bologna 1-2 (Llorente – Skov Olsen, Sansone)

20:45 Verona-Roma 1-3 (Faraoni – Kluivert, Perotti, Mkhitaryan)

Lunedì 2 dicembre

20:45 Cagliari-Sampdoria

CLASSIFICA: Inter 37; Juve 36; Lazio 30; Roma 28; Cagliari, Atalanta 25; Napoli 20; Parma 18, Verona 18; Torino, Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Udinese, Lecce, Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Roma Twitter