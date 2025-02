La Roma cala il poker contro il Monza: 4-0 (Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante)

La Roma cala il poker contro il Monza. Vittoria nettissima dei giallorossi, senza problemi, una gara stradominata dagli uomini di Ranieri che continuano la risalita.

Parte fortissimo la Roma, Pisilli dopo 3 minuti, ha una grande chance, un rigore in movimento, ma calcia fuori. Al 10′, passa in vantaggio la Roma. Saelemaekers si trasforma in Dybala e calcia di sinistro a giro sul secondo palo e insacca il vantaggio giallorosso. Al 25′, ancora Saelemarkers, conclusione da fuori, palla fuori di pochi centimetri.

Al 32′ arriva anche il raddoppio della Roma. Azione meravigliosa di Soulé sulla destra, cross in mezzo dove Shomurodov indisturbato insacca il 2-0. Roma che conduce la gara, al 40′ si iscrive alla gara anche Svilar, che para su un diagonale pericoloso di Ganvoula. Si chiude il primo tempo sul 2-0 per la Roma.

Nella ripresa, cala un po’ il ritmo la Roma, forte del doppio vantaggio e si affida a un buon possesso palla. Baldanzi ha la palla del 3-0, ma la fallisce. Entra Dybala proprio per Baldanzi a metà ripresa. Al 72′ arriva il tris dei giallorossi, azione di ripartenza della Roma orchestrata da Dybala, palla ad Angelino che calcia di sinistro e trova il 3-0, un gol simile a quello contro il Napoli.

All’88’ arriva anche il poker della Roma. Calcio d’angolo di Dybala, svetta Cristante per la rete del poker. Decimo risultato utile di fila per la Roma, la migliore nel 2025 in campionato. La Roma sale a 40 punti, a -1 da Milan e Bologna, a -2 dalla Fiorentina. Il Monza sempre più ultimo a 14 punti.

Foto: sito Roma