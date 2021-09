La Roma cade a Verona: decisivo Faraoni (3-2). Cataldi salva la Lazio: 2-2 contro il Cagliari

Succede di tutto nelle gare delle 18, con Lazio e Roma fermate rispettivamente da Cagliari e Verona. Pareggio per i biancocelesti e sconfitta per i giallorossi.

All’Olimpico, la Lazio aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Immobile, ma è stata ribaltata da Joao Pedro e Keita Balde nella ripresa. Cataldi all’83’ ha poi salvato Sarri dalla terza sconfitta consecutiva. Finisce 2-2. È arrivata la reazione che ci si aspettava in casa rossoblù dopo l’arrivo di Walter Mazzarri.

Non è andata meglio alla Roma, che pure era avanti a fine primo tempo in virtù della bella rete di Pellegrini. Anzi, gli uomini di Mou all’inizio della seconda frazione di gioco hanno subito due gol in 9 minuti ad opera di Barak e Caprari. Qualche giro di lancette più tardi, l’autorete di Ilic ha riportato la situazione in pareggio, ma al 63′ è arrivata la marcatura decisiva di Faraoni. È 3-2. Può sorridere Tudor all’esordio sulla panchina degli scaligeri. Mou mastica amaro.

Foto: The Indipendent