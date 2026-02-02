La Roma cade a Udine: Ekkelenkamp stende i giallorossi. Mancato il nuovo sorpasso alla Juve

02/02/2026 | 22:41:49

Cade la Roma nel monday night della Serie A. i giallorossi perdono 1-o a Udine e mancano il nuovo allungo sulla Juventus nella corsa al quarto posto.

Brutta Roma, primo tempo abulico della compagine capitolina, l’Udinese sfiora il gol in diverse occasioni, Svilar e Mancini salvano due gol fatti.

Nella ripresa, si sblocca la contesa. Ekkelenkamp al 49′ trova il gol per i friulani, doccia gelata per la Roma, ma vantaggio meritato. Roma che protesta per un fallo che non c’era, che aveva dato il via alla rete dei padroni di casa. La Roma cerca la reazione, ma l’Udinese è messo bene in campo e non concede molto. Nel recupero, al 90′, Cristante trova l’1-1 in mischia ma la rete è cancellata per un fuorigioco. Al 97′ spaccata di Mancini, sembra gol, ma Okoye salva in maniera clamorosa. Finisce 1-0 per l’Udinese. La Roma manca il sorpasso alla Juve e ora occhio anche al Como. Udinese che si conferma ammazza grandi dopo aver battuto Napoli e Inter ora anche la Roma.

Foto: X Udinese