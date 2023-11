La Roma cade a Praga: 2-0 Slavia. Alla Fiorentina basta un rigore di Nzola

Concluse le gare iniziate alle 18,45 in Europa League e Conference League. La Roma perde in Repubblica Cec a contro lo Slavia Praga. Brutta prova per la Roma, quasi mai pericolosa. Il primo tempo era terminato 0-0, privo di grandi occasioni da gol, soprattutto per i giallorossi praticamente inesistenti in fase offensiva: zero tiri fatti, zero calci d’angolo. In 45′ un solo episodio degno di nota con Chytil che si ritrova il pallone a pochi metri dalla porta ma manda alto. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa, i padroni di casa la sbloccano con Jurecka al 50′. La Roma prova a reagire, ma subisce il 2-0, con Masupust al 74′, con un gol che equilibria il discorso scontri diretti, visto che all’Olimpico era finita 2-0 per i giallorossi. Finisce 2-0 per i cechi, in classifica le due squadre sono appaiate a 9 punti e non ancora qualificate alla fase successiva.

In Conference League, la Fiorentina batte 1-0 il Cukaricki. Al 7′ Nzola scatta alle spalle della difesa serba e viene atterrato dal portiere Filipovic. Dal dischetto si presenta lo stesso centravanti angolano che calcia centrale e porta la Fiorentina in vantaggio: 1-0. Ritmi molto bassi a Leskovac, la squadra di Italiano gestisce il vantaggio e si affaccia in avanti soprattutto da palla ferma, anche se Sottil e Biraghi non si rivelano troppo precisi. Qualche minuto di interruzione a metà primo tempo a causa degli insulti rivolti a Ndiaye. Alla mezz’ora si sporca i guantoni Christensen, ma il colpo di testa di Adetunji è una telefonata. Nel finale ci riprova Bonaventura, ma il suo tiro deviato termina largo. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa, la Fiorentina gestisce senza particolari problemi gli attacchi dei serbi. Un successo importante per i viola, che salgono a 8 punti, al comando, grazie al pareggio tra Ferencvaros e Genk.

Foto: twitter Fiorentina