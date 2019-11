La Roma cade a Parma: 2-0 firmato Sprocati-Cornelius

La Roma cade a Parma e non cancella il ko di Europa League contro il Gladbach. Gara equilibrata, il Parma perde Gervinho al 45′ per infortunio, ma nella ripresa la sblocca Sprocati al 68′. I giallorossi tentano l’assalto finale, Zaniolo non è brillantissimo come al solito e nell’ultimo dei tre minuti di recupero Hernani manda in porta Cornelius che batte un Pau Lopez che, in più occasioni, ha evitato un passivo più ampio. I ducali di D’Aversa salgono a quota 17 all’ottavo posto, la formazione di Fonseca resta quarta con l’Atalanta a 22 punti.

Venerdì 8 novembre

20:45 Sassuolo-Bologna 3-1 (Caputo 2, Boga – Orsolini)

Sabato 9 novembre

15:00 Brescia-Torino 0-4 (Belotti 2, Berenguer 2)

18:00 Inter-Verona (Vecino, Barella – Verre)

20:45 Napoli-Genoa 0-0

Domenica 10 dicembre

12:30 Cagliari-Fiorentina 5-2 (Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro, Nainggolan – Vlahovic 2)

15:00 Lazio-Lecce 4-2 (Correa 2, Milinkovic-Savic, Immobile – Lapadula, La Mantia)

15:00 Sampdoria-Atalanta 0-0

15:00 Udinese-Spal 0-0

18:00 Parma-Roma 2-0 (Sprocati, Cornelius)

20:45 Juventus-Milan

CLASSIFICA: Inter 31; Juve 29; Cagliari, Lazio 24; Roma, Atalanta 22; Napoli 19; Parma 17; Fiorentina 16; Verona 15; Torino, Udinese 14; Milan, Sassuolo* 13; Bologna 12; Lecce 10; Genoa, Samp 9; Spal 8; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Serie A Twitter