La Roma batte il Manchester United 3-2 all’Olimpico (doppietta Cavani) e salva l’onore. Red Devils in finale

Gol e spettacolo nella semifinale di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester United. Un 3-2 per i giallorossi che qualifica ovviamente i Red Devils all’atto finale della competizione europea, visto il pesante 6-2 dell’andata ad Old Trafford.

Buona Roma però, soprattutto nel secondo tempo, che salva l’onore e che ha anche meritato la vittoria finale, che a poco serve ma che comunque può dare un segnale importante.

Gara bella e ricca di azioni, da una parte e dall’altra, con continui capovolgimenti. Lo United chiude avanti il primo tempo 1-0 con un gol di Cavani al 39′.

Nella ripresa, scatta l’orgoglio capitolino che pareggia prima con Dzeko al 57′ e poi passa in vantaggio sul 2-1 con Cristante al 60′. Lo United balla e per poco non tracolla. De Gea è monumentale su 3 occasioni clamorose per la Roma intorno al 65′, evitando il 3-1 che avrebbe portato la Roma a -2 dalla qualificazione. Gol sbagliato-gol subito, ancora Cavani al 68′ scrive la parola fine sulla speranza romanista.

Nel finale, gloria per il giovane Zalewski, classe 2002, entrato da poco al posto di Pedro, che regala il 3-2 alla Roma che chiude almeno con un sorriso la sua avventura in Europa League.

In finale però ci va lo United che sfrutta al massimo il black-out della Roma del secondo tempo dell’andata, che gli è costato carissimo.

Foto: Twitter Roma