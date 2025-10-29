La Roma batte 2-1 il Parma e aggancia il Napoli in vetta. La Juve (due rigori), torna a vincere, 3-1 all’Udinese. Stesso punteggio per il Como sul Verona

29/10/2025 | 20:31:30

Concluse le gare delle 18.30 in Serie A. Tre gare che hanno visto i successi delle tre squuadre di casa favorite, la Roma vince e aggancia il Napoli in vetta, la Juve torna a vincere dopo due mesi, il Como al momento sarebbe al quarto posto.

Successo fondamentale per la Juve, con Brambilla in panchina. I bianconeri battono 3-1 l’Udinese. Al 4′ minuto rigore per la Juve. Trattenuta su Vlahovic che cade in area. Dagli 11 metri il serbo non sbaglia e batte Okoye per l’1-0 della Juve. Bianconeri che giocano un bel primo tempo, lo stesso Vlahovic spreca 2 palle gol importanti per raddoppiare. E nel calcio arriva la beffa, nel primo minuto di recupero è Zaniolo a trovare un bel gol, sinistro nell’angolino a gelare lo Stadium. Nella ripresa, i friulani partono meglio, Goglichidze ha due chance in pochi minuti, Di Gregorio salva sul difensore. Al 67′ arriva il 2-1 della Juventus nel momento più complicato. Da calcio d’angolo, arriva un cross di Cambiaso, svetta Gatti che insacca di testa il 2-1. La Juve ha due chance per trovare il 3-1. Yildiz sfiora la rete, anche Openda spreca una buona chance. All’89’ chance da corner per l’Udinese con Bayo che di testa sfiora il palo. A Torino 5 minuti di recupero. In pieno recupero, Yildiz ha una chance importante, destro a giro, palla in curva. Un minuto dopo, contatto Yildiz-Goglichidze, dopo una revisione al VAR c’è il calcio di rigore per la Juve. Yildiz dagli 11 metri non sbaglia. La Juve vince 3-1 e sale a 15 punti, al pari dell’Inter.

Vince la Roma che aggancia il Napoli in vetta a 21 punti. Dopo un’ora di gioco la Roma riesce a scardinare il muro del Parma grazie al colpo di testa di Mario Hermoso sul corner battuto da Paulo Dybala. Lo spagnolo è bravo a prendere il tempo sul connazionale Bernabé e a battere Suzuki. Primo gol in Serie A per lui.

Il Parma deve gioco forza lasciare più spazio per cercare il pareggio e la Roma ne approfitta. Minuto 81 arriva il 2-0, si sblocca anche Dovbyk che indirizza la gara per i giallorossi. Il Parma non demorde e all’86’ arriva la rete del 2-1 che rende il finale palpitante all’Olimpico. La rete arriva con Circati. La Roma però gestisce bene il finale e vince 2-1. I giallorossi salgono a 21 punti, gli stessi del Napoli in vetta.

Vince anche il Como che sale a 16 punti, al momento al quarto posto. Successo per 3-1 sul Verona. Al 9′ Douvikas sblocca la gara. Buon assist di Valle che serve l’attaccante che insacca. Al 25′ arriva il pareggio del Verona, che crea molto e meritatamente trova il gol. Serdar insacca la rete dell’1-1 che gela il Sinigaglia. Il Como torna in campo nella ripresa con maggiore impeto. Al 62′ Posch trova la rete del 2-1 per i lariani. Il Como gestisce il finale, il Verona tenta il tutto per tutto. Nel recupero, Vojvoda trova la rete del 3-1 finale. Un successo pesantissimo per la compagine di Fabregas.

Foto: sito Roma