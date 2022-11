La Roma aspetta Solbakken e chiederà il nullaosta al Bodo Glimt

Ola Solbakken è da tempo un promesso sposo della Roma. Esattamente dalla scorsa estate, dopo i tentativi concreti del Napoli che poi ha deciso di puntare su Raspadori e Simeone per l’attacco. Il norvegese classe 1998 oggi giocherà in amichevole con la Finlandia, nella serata di domani potrebbe essere nella Capitale per visite mediche e relativa firma sul contratto. La Roma potrebbe chiedere il nullaosta al Bodo Glimt per potere utilizzare Solbakken prima di gennaio.

Foto: Instagram personale