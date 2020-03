La Roma non andrà a Siviglia, come si evince da una nota del club giallorosso. “La Roma non partirà per Siviglia perché non c’è stata l’autorizzazione da parte del Governo spagnolo per l’arrivo dell’aereo dall’Italia. Presto la UEFA fornirà ulteriori dettagli”. La stessa situazione che ha portato il Getafe a non andare a Milano per la gara di andata di Europa League contro l’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Roma