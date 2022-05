La Roma annuncia ai tifosi: “Dopo la partita non andate via, squadra e staff vogliono salutarvi”

In occasione della sfida di domani sera contro il Venezia, che sarà l’ultima in casa per la Roma, il club giallorosso su Twitter ha pubblicato un post per i tifosi che recita: “Domani sera saremo tutti insieme ancora una volta. Dalla prima partita a oggi il vostro supporto è stato incredibile Al termine di Roma Venezia non andate via: squadra e staff vogliono ringraziarvi per l’amore e la passione con cui li avete sostenuti””

Domani sera saremo tutti insieme ancora una volta 🏟 Dalla prima partita a oggi il vostro supporto è stato incredibile 👏 Al termine di #RomaVenezia non andate via: squadra e staff vogliono ringraziarvi per l’amore e la passione con cui li avete sostenuti 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/Q9vjs3Q9yS — AS Roma (@OfficialASRoma) May 13, 2022

Foto: Twitter Roma