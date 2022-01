La Roma ai quarti di Coppa Italia: Kumbulla, Abraham e Shomurodov ribaltano il Lecce

La Roma accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto il Lecce per 3-1 all’Olimpico in rimonta.

Salentini in vantaggio al 14′, con Calabresi, cresciuto nelle giovanili della Roma, che non ha esultato. Il pareggio è arrivato con Kumbulla al 40′. All’intervallo si andava sull’1-1.

Nella ripresa, vantaggio Roma con Abraham, che ribalta la gara al 54′. Il Lecce resta in 10 per l’espulsione di Gargiulo, per due gialli ottenuti in pochi minuti.

Il tris arriva all’84’ con Shomurodov.

La Roma sfiderà ora l’Inter ai quarti di finale.

Foto: Twitter Roma