La Roma accelera per Ferguson. Gli aggiornamenti

17/07/2025 | 22:59:25

La Roma si avvicina sempre di più Evan Ferguson. Un nome che vi abbiamo fatto lo scorso 9 luglio, dopo le uscite di Eldor Shomurodov e Tammy Abraham. E, adesso, il club giallorosso è in volata verso l’attaccante del Brighton e della Nazionale scozzese. Ferguson ha già dato il via libera per il trasferimento in Italia, i due club sono a lavoro definire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Situazione da monitorare nelle prossime ore. In Italia, Ferguson era stato accostato anche all’Atalanta, ma senza concretezza: la Roma ha sempre corso da sola.

Foto: Instagram Ferguson