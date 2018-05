La Roma abbraccia Marcano: ecco chi è il difensore-bomber che arriva dal Porto

La Roma piazza il secondo acquisto del mercato estivo. Dopo Ante Coric, ufficializzato nella giornata di ieri, è infatti il turno di Ivan Marcano, difensore spagnolo del Porto che sbarcherà nella Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto triennale che lo legherà ai colori giallorossi. Il classe ’87, corteggiatissimo da diverse società (incluso il Valencia) dopo aver rifiutato il rinnovo con il club portoghese, arriverà alla corte di Eusebio Di Francesco a parametro zero: la Roma si assicura così un difensore di esperienza e dalle indiscusse qualità, che andrà a rimpolpare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Marcano, reduce da un’annata molto positiva in Portogallo (46 presenze complessive e 7 gol), può giocare sia nella difesa a 3 che in quella a 4: mancino, duttile, forte fisicamente, abile nell’impostazione, bravo nel gioco aereo e con un ottimo fiuto per il gol (27 i centri in totale in carriera, ben 12 negli ultimi due campionati). Dopo quattro stagioni al Porto, nelle quali ha disputato ben 157 partite e un campionato in bacheca, Ivan Marcano si appresta ad iniziare la sua avventura in Serie A: la Roma lo aspetta.

Foto: sito ufficiale Porto