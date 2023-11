La rivoluzione spagnola: gli allenatori iberici dominano le panchine europee

Se si desidera che la propria squadra si trovi al vertice e dominii la Serie A, sembra che l’opzione vincente sia quella di ingaggiare un allenatore spagnolo di alto livello. Attualmente, gli allenatori spagnoli stanno vivendo una stagione eccezionale, con una presenza significativa nelle leghe di maggior prestigio. Fatta eccezione per l’Italia, dove prevale l’impiego di prodotti nazionali, gli allenatori spagnoli dettano legge nelle grandi leghe europee.

Con ben tre leader, uno co-leader e tre allenatori in Champions League, gli spagnoli occupano una posizione di rilievo, con solo gli allenatori tedeschi e italiani in prossimità. Nella competizione per i posti diretti in Champions League, ben sette dei 18 sono attualmente occupati da allenatori di nazionalità spagnola nei campionati inglese, spagnolo, tedesco, italiano e francese.

La Premier League, considerata il campionato più potente del mondo, ne è un esempio eclatante. Con Mikel Arteta al comando dell’Arsenal, Pep Guardiola al secondo posto con il City e Unai Emery che assicura il posto in Champions League con l’Aston Villa, la presenza spagnola è dominante. Solo Jürgen Klopp rappresenta un’eccezione tra i prescelti senza bandiera rossa e gialla sul suo cartellino.

Con tre allenatori in testa (Arteta, Luis Enrique e Xabi Alonso), un co-leader (Michel) e altri tre allenatori con posti in Champions League (Guardiola, Xavi ed Emery), gli allenatori spagnoli si confermano protagonisti indiscussi delle panchine europee. La loro influenza e successo suggeriscono che, per aspirare al massimo, la scelta di un allenatore spagnolo potrebbe essere la chiave di volta per il successo in Serie A e oltre.

Foto: Twitter personale Arteta