La rivincita di Tuchel e della difesa a 3

L’uomo copertina del Chelsea, che ha vinto ieri la finale di Champions League, è senza ombra di dubbio Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco che all’età di 25 anni, a causa di un grave incidente al ginocchio, dovette dire addio al calcio giocato, 22 anni dopo si è preso la sua rivincita in panchina. Merito anche di Ralf Rangnick che aveva notato il grande potenziale, e che lo indirizzò alla carriera di allenatore. Esperienza lunghissima partita dalle giovanili dello Stoccarda nel 2000. Una trafila che l’ha portato al Chelsea (da subentrato) nel 2021 e da ieri è salito sul tetto più alto d’Europa. Dopo l’amara delusione dello scorso anno con il PSG, quando perse in finale contro il Bayern Monaco, Tuchel questa volta ha avuto la meglio: al Chelsea ha dato mentalità, personalità e fiducia. Ha saputo sfruttare il potenziale tecnico con un sistema di gioco adeguato: un 3-4-3 equilibrato dove tutti sanno cosa fare quando sono in possesso di palla. Ha messo i giocatori al posto giusto, ha trovato una soluzione tattica (difesa e contropiede) e con questo sistema ha vinto la Champions. Ha mostrato una grande intelligenza visto che in così poco tempo ha subito capito le caratteristiche dei giocatori che sin da subito l’hanno seguito. Adesso possono godersi questo meritato successo.

FOTO: Twitter Tuchel