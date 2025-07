La rivincita di Malo Gusto: “Non ci hanno rispettati. Abbiamo dimostrato di meritare il Mondiale per Club”

14/07/2025 | 21:20:15

Il Chelsea ha battuto il Paris Saint-Germain per 3-0 nella finale della Coppa del Mondo per Club e ha conquistato così il suo secondo trofeo stagionale dopo la vittoria in Europa Conference League ottenuta a fine maggio. Un trionfo che ha un sapore particolare per Malo Gusto: “Era un obiettivo chiaro e l’abbiamo raggiunto”, ha dichiarato il difensore francese al microfono di DAZN dopo il successo in questo torneo, che per la prima volta ha visto la partecipazione di 32 squadre. “Molti hanno parlato male di noi. Non ci rispettavano. Abbiamo dimostrato di meritare di vincere questo trofeo”.

Poi ha proseguito: “Da quando abbiamo iniziato il nuovo progetto, non siamo sempre rispettati. La gente dice che siamo giovani, che non abbiamo l’esperienza per affrontare questi grandi appuntamenti. Ma abbiamo dimostrato di poter competere con queste squadre”.

Infine: “Sapevamo che erano forti nel possesso palla e che il pressing sarebbe stato fondamentale, soprattutto nel recupero. Siamo stati bravi a sfruttare le loro debolezze e siamo felici di esserci riusciti”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea