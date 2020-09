La rivelazione Sheffield e il Chelsea con i nuovi acquisti. Stasera la Premier ancora in campo

Lo Sheffield per confermare quanto di buono fatto nella scorsa stagione, il Chelsea per provare subito i nuovi acquisti. Si chiuderà tra oggi pomeriggio e stasera (in attesa dei recuperi delle due squadre di Manchester) la prima giornata di Premier League. Prima Sheffield United-Wolverhampton alle 19.00, poi Brighton-Chelsea alle 21:15.

Lo Sheffield è stata la squadra rivelazione del campionato che si è chiuso un mese fa: nono posto da neopromossa, a sole 5 lunghezze dalla zona Europa League. Un successo che va trovato probabilmente nel 3-5-2 disegnato dall’allenatore, Chris Wilder, che ha saputo dare equilibrio alla squadra. E se confermarsi è sempre difficile, lo Sheffield è chiamato quest’anno a una sfida importante. Magari sognando l’Europa.

Sarà una sfida anche quella che si troverà di fronte il Chelsea, chiamato a migliorare la fase difensiva. Sono stati infatti 54 i gol subiti dalla squadra di Frank Lampard la scorsa stagione. Occhio comunque ai neoacquisti Werner e Havertz: pare che l’allenatore dei Blues voglia schierarli titolari fin da subito. Un po’ come fatto ieri da Ancelotti. Non giocherà invece l’altro fra i nuovi arrivati, Ziyech, per un problema al ginocchio.

Il programma di oggi:

Sheffield United-Wolverhampton alle 19:00

Chelsea-Brighton alle 21:15

Foto: Twitter Premier