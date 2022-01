La rivelazione di Haaland ad alcuni tifosi: “Il prossimo anno giocherò in Spagna”

Secondo quanto riportato da AS, durante le ferie natalizie Erling Haaland sarebbe stato fermato a Marbella da alcuni tifosi che gli avrebbero chiesto quale sarebbe stato il suo futuro e la risposta dell’attaccante sarebbe stata la seguente: “Il prossimo anno giocherò qui, in Spagna”. Come vi abbiamo raccontato lo scorso giugno, c’è un accordo con il Real Madrid.

FOTO: Instagram Haaland