La ripresa parte male per l’Inter: si ferma Dimarco. Esce anche Calhanoglu. Entrano l’ex Zielinski e Pavard

Dura 5 minuti il secondo tempo del match winner, fino a questo momento, di Napoli-Inter. Federico Dimarco ha dovuto abbandonare il campo al 50′ per un problema da valutare. Entra al suo posto Pavard. Da valutare le condizioni dell’azzurro anche in vista della sfida con il Feyenoord in Champions League.

Esce anche Calhanoglu in casa nerazzurra, con il turco che nel primo tempo aveva ricevuto una botta al ginocchio. Al suo posto l’ex Zielinski.

Foto. sito Inter