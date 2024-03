La rinascita di Pellegrini: 7 gol e 3 assist in 15 partite nel 2024

È iniziato nel migliore dei modi il 2024 magico di Lorenzo Pellegrini, decisivo anche con l’Italia grazie al goal contro l’Ecuador in amichevole. Altra prova decisamente positiva per Pellegrini, schierato sulla trequarti in coppia con Zaniolo nel 3-4-2-1 varato da Spalletti: l’ennesima conferma di un momento d’oro che non vuole saperne di arrestarsi. Sua la prodezza valevole il vantaggio azzurro dopo appena tre minuti. I numeri di Lorenzo Pellegrini negli ultimi due mesi la dicono lunga sullo strapotere fisico e tecnico messo in mostra contro avversari di ogni tipo: a partire dal 20 gennaio, giorno d’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, Pellegrini ha messo a referto sette goal e tre assist in quindici partite, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti quarantanove apparizioni.