La rinascita di Nzonzi: da esubero a idolo dei tifosi del Gala. E ora spodesta anche Falcao

Una sola stagione è bastata ai tifosi della Roma per decidere di non voler più vedere Steven Nzonzi vestire la maglia giallorossa. Tre partite ufficiali sono invece bastate a quelli del Galatasaray per eleggerlo a loro nuovo beniamino. Il 30enne di Colombes ha disputato ogni minuto dei match di Süper Lig turca contro Konyaspor, Kayserispor e Kasimpasa, facendo letteralmente impazzire l’Istanbul giallorossa trovando nell’uscita uscita ben il 96,5% di passaggi riusciti. Sui social è stato lodato come “il nuovo muro del Gala” e allo stesso tempo sono arrivati moltissimi apprezzamenti per l’operazione di mercato che ha condotto il centrocampista in Turchia in prestito gratuito. L’ultimo clamoroso segnale della nascita di un nuovo beniamino per la piazza del Galatasaray lo ha dato la società stessa, la quale stamattina lo ha posizionato al centro di altri quattro giocatori schierati in linea nella foto che ha accompagnato sui canali ufficiali il comunicato sulla partnership con Turkish Airlines. Ai due estremi Emre Mor e Nagatomo, poi Seri e addirittura Falcao, il colpo sicuramente più sonoro del mercato Cimbom. Nel mezzo, però, c’è Steven Nzonzi.

Foto: twitter Galatasaray