La rinascita di André Silva: dal flop Milan ai numeri da urlo in Spagna. E il Siviglia…

André Silva non si ferma più. Ancora un gol per l’attaccante portoghese, a segno nel match di Nations League contro la Polonia (1-1 il punteggio finale). Per il classe ’95 potrebbe realmente trattarsi della stagione del riscatto dopo il flop targato Milan: 3 centri con il Portogallo, mentre sono già 7 i gol realizzati con la maglia del Siviglia in 11 presenze di campionato, una media da urlo d una rete ogni 134 minuti disputati. Arrivato al Milan circondato da grande entusiasmo, accompagnato dalle parole di stima di un certo CR7, André Silva ha deluso le attese nel suo anno in rossonero. Ma ora, dopo il trasferimento in Andalusia, l’attaccante lusitano sta dimostrando di aver ritrovato quella fiducia che a Milano gli era mancata, mettendo a segno gol pesanti. A Siviglia, il classe ’95 è entrato subito nel cuore della tifoseria e un punto di riferimento per il club che – come riferiscono in Spagna – sta già pensando al suo riscatto: gli accordi presi la scorsa estate col Milan prevedono un diritto fissato a 38 milioni di euro. Una cifra importante che, però, sembra non spaventare il club andaluso. A maggior ragione se il momento d’oro di André Silva dovesse continuare…

Foto: Twitter Nations League