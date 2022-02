La Repubblica Ceca segue la Polonia: “No a partite con la Russia, neanche in campo neutro”

L’invasione che la Russia ha attuato in territorio ucraino sta avendo profonde conseguenze nel mondo del calcio, che si è ritrovato unito nella profonda indignazione per una guerra che sta insanguinando il paese dell’est Europa. Nella giornata di ieri un duro comunicato era stato diramato dalla Polonia, formazione che dovrebbe affrontare la Nazionale russa nel primo turno degli spareggi validi per accedere ai mondiali in Qatar, in cui veniva manifestata la volontà di non scendere in campo.

Oggi un messaggio simile è stato diramato dalla Repubblica Ceca, squadra che si trova nello stesso raggruppamento della Polonia, della Svezia e della Russia. Questo il comunicato pubblicato sul profilo Twitter della Federazione: “Il comitato esecutivo della Federcalcio ceca, i membri dello staff e i giocatori della nazionale hanno convenuto che non è possibile giocare contro la Nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile”.

Foto: Twitter Repubblica Ceca