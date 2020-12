La Reggina si sblocca, Taibi esulta e assiste da solo alla partita in curva

Gli stadi ai tempi del Covid-19. Deserti e quindi con la possibilità di fare scelte diverse, atipiche, originali. Quella di Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, che ha scelto di assistere alla gara con il Brescia dalla curva Sud. Lui lì, da solo, nel cuore del tifo amaranto per un classico senso di appartenenza. Lontano da sguardi indiscreti ma non dal clic del fotografo che lo ha immortalato dopo uno dei due gol della Reggina.

Taibi è legato alla città, è stato calciatore e ora direttore, la vittoria di sabato ha consentito alla Reggina di uscire da un periodo difficile, con troppe sconfitte, qualche scelta sbagliata, un po’ di vittimismo e i soliti noti che non vedevano l’ora di creare zizzania.