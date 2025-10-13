La Reggina rinnova la fiducia a Trocini. Il comunicato

13/10/2025 | 18:29:28

L’AS Reggina ha rilasciato, a seguito di un confronto tra la società e lo staff tecnico, un comunicato con cui rinnova la fiducia al tecnico Bruno Trocini.

Ecco il comunicato ufficiale:

“AS Reggina 1914, in tutte le componenti, nel rinnovare le proprie scuse ai tifosi per la prestazione non all’altezza delle aspettative offerta nell’ultima gara, comunica che nella giornata odierna, si è tenuto un confronto approfondito tra la proprietà, la dirigenza, mister Bruno Trocini, lo staff tecnico e una delegazione di calciatori, durante il quale sono stati analizzati in modo dettagliato gli aspetti tecnici, tattici, atletici e di spogliatoio relativi a questo inizio di campionato che sicuramente è al di sotto delle aspettative della Società. Da tale confronto è emersa la ferma volontà di assumersi la responsabilità da parte di tutte le componenti tecniche del club per invertire immediatamente l’andamento deludente fino ad oggi registrato. A conclusione dell’incontro, la società ha deciso di rinnovare la fiducia nel progetto tecnico e nel lavoro dello staff guidato da mister Trocini, convinta che, già da domenica prossima, la squadra saprà intraprendere un percorso di crescita in grado di riportare la Reggina verso gli obiettivi programmati. Nella valutazione complessiva ha inciso anche la consapevolezza che staff tecnico e gruppo squadra, in passato, hanno già dimostrato di saper reagire nei momenti di difficoltà, trovando compattezza e determinazione per ripartire. La Reggina rappresenta molto più di una squadra di calcio: è un simbolo di identità e appartenenza, un legame profondo che unisce città, tifosi e società in un unico sentimento, ne Siamo tutti consapevoli. Nei momenti di difficoltà, questa unità d’intenti diventa la forza più grande del club, la spinta per rialzarsi e affrontare, insieme, le sfide che ci condurranno verso il nostro obiettivo”.

Foto: Logo Reggina