La Reggina rinasce a Reggio Emilia: vince in dieci con Bellomo

La Reggina rinasce a Reggio Emilia, spazzando via polemiche, incomprensioni, critiche prevenute e in qualche caso anche tendenziose. Una vittoria meritata per la squadra di Baroni dopo una grande prestazione e almeno quattro palle-gol create nel primo tempo con predominio nel possesso palla. La svolta è arrivata in piena recupero quando gli amaranto erano rimasti in dieci per l’espulsione di Stavropoulos al 41’ st per doppia ammonizione. Decisivo Bellomo, entrato nella ripresa, al 44’ st: il primo tiro è stato respinto dal palo, sulla ribattuta il fantasista barese ha trovato il pertugio giusto. Con questa vittoria la Reggina sale a quota 14 in classifica.

Foto: www.facebook.com/reggina1914OfficialPage