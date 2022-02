La Reggina da domani in ritiro. Il comunicato

Sconfitta per 2-0 contro la Ternana e la Reggina corre ai ripari, mandando in ritiro tutta la squadra. Ecco il comunicato ufficiale della società: “Reggina 1914 comunica che da domani, domenica 6 febbraio, staff tecnico e prima squadra andranno in ritiro al Centro Sportivo Sant’Agata, laddove rimarranno fino alla gara casalinga con il Crotone”.

