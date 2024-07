La Reggina conferma e ufficializza: è fatta per il ritorno di Ragusa

Come anticipato poco fa, Antonino Ragusa è un nuovo giocatore della Reggina. Di seguito il comunicato del club:

“La società comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Antonino Ragusa che si lega al club con un contratto fino al 30/06/26.

Classe 1990, Antonino ha già vestito la maglia amaranto nella stagione 2011/12 in serie B dove ha collezionato 34 presenze e realizzato 7 reti.

Nel proprio curriculum Ragusa vanta 56 gare in Serie A con quattro reti, 245 presenze in Serie B dove ha realizzato 40 goal e 27 assist. Ha vestito le maglie di Verona, Brescia, Spezia e Sassuolo dove, nella stagione 2016/17, ha esordito in Europa League scendendo in campo in sei occasioni. In seguito ha giocato con Cesena, Genoa, Vicenza, Pescara e Lecce dove ha conquistato la promozione in Serie A.

Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia dell’ACR Messina in serie C. Bentornato Antonino!”.

Foto: twitter Reggina