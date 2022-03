La Reggina accetta le dimissioni del dg Iiriti: fine di un equivoco

La Reggina comunica di aver accettato le dimissioni del direttore generale Vincenzo Iiriti, arrivate venerdì scorso. Neanche mezza parola in più nel comunicato, ulteriore conferma che si tratta della fine di un equivoco. Se decidessimo di aprire la busta per scoprire i compiti, i doveri e ruoli di un direttore generale, nel caso specifico la troveremmo vuota.

L’unica uscita pubblica di Iiriti era servita per dare garanzie sui punti di penalizzazione in arrivo, per il momento solo e semplici parole. Erede di Tempestilli e Mangiarano, altre incompiute totali, ulteriore conferma che la figura del direttore generale nel mondo del calcio deve avere quel minimo indispensabile a livello di autorevolezza. Altrimenti è meglio rinunciarvi. E qui preferiamo chiudere la busta, lasciando ad altri il ruolo dello scendiletto.

Foto: Sito ufficiale Reggina