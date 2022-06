La Reggina a Felice Saladini: ecco la foto della firma dal notaio

Felice Saladini è il nuovo proprietario della Reggina, è arrivato in città per le prime dichiarazioni. Nel frattempo poco fa a Chieri, in provincia di Brescia, è stato firmato l’atto notarile nello studio Magnocavallo-Casini che certifica la svolta in casa amaranto. A dispetto del de profundis e dei “funerali” organizzati senza un motivo. Alla riunione ha partecipato Fabio De Lillo, in rappresentanza della vecchia proprietà. La trattativa è stata portata avanti dall’avvocato Livio Esposizione dello Studio Tonucci. Un ruolo fondamentale e di grande attivismo per arrivare alla definizione è stato quello dell’agente FIFA Leonardo Ierardi che ha lavorato sottotraccia, dando un contributo decisivo per superare i momenti più complicati all’interno della svolta societaria ormai certificata. La Reggina è pronta per il prossimo campionato di Serie B.