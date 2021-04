La Reggiana riprende il Brescia al 97′: finisce 2-2

La Reggiana si salva al 97′ e pareggia in casa contro il Brescia per 2-2. I lombardi, passati in vantaggio nel finale, sono stati raggiunti al 97′ da un gol di Varone al Mapei Stadium. Bel il Brescia aggangio alla zona playoff sfumato, con le “Rondinelle” che salgono a quota 43 punti.

Brescia in vantaggio al 30′ con Aye. Il pareggio dei padroni di casa arriva ad inizio ripresa, con Zamparo al 47′. Al 79′ il gol del nuovo vantaggio dei lombardi con Mateju. Sembra fatta ma Varone al 97′ pareggia tutto.

La Reggiana con questo punto resta al terz’ultimo posto con 31 punti.

Foto: Logo Reggiana