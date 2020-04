La Real Sociedad fa marcia indietro: niente allenamenti

Niente ripresa degli allenamenti per il Real Sociedad, contrariamente a quanto comunicato in mattinata. Infatti, il Consiglio superiore dello Sport ha contattato il club di San Sebastian con una notifica scritta per ricordare che nel regio decreto sullo stato di allarme in vigore a partire da questo lunedì, che sancisce lo stop di alcune attività lavorative non essenziali, include anche la chiusura delle strutture sportive.

Foto: Taquilla.com