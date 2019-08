La Real Sociedad annuncia: “Rulli autorizzato a parlare con il Montpellier”. E su Olsen…

La Real Sociedad annuncia attraverso un comunicato ufficiale di aver autorizzato il portiere Geronimo Rulli a recarsi a Montpellier per effettuare le visite mediche con il club francese in vista di un possibile accordo per il trasferimento. Il club transalpino aveva intavolato una trattativa con la Roma per l’acquisto di Robin Olsen, ma per l’accordo ballavano 100 mila euro. Una distanza minima, ma che evidentemente non è stata colmata e ha fatto sì che la trattativa saltasse. Ora i giallorossi dovranno probabilmente guardare altrove per poter piazzare l’estremo difensore svedese.

Foto: twitter Roma