La rabbia di Donnarumma dopo Milan-Napoli. Insigne deve impegnarsi per placarlo

Dopo il triplice fischio di Milan-Napoli, che ha visto gli azzurri prevalere per una rete a zero, è esplosa la rabbia di Gigio Donnarumma. Dal portiere rossonero sarebbero partite delle esternazioni e delle frasi d’ira in direzione della panchina di Gattuso come reazione per quanto accaduto nei concitati minuti finali del match. Il nervosismo di Donnarumma era tale che è dovuto intervenire Lorenzo Insigne per placarlo e spegnere l’ira.

Foto: sito Milan