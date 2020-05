La quarantena di Rodri: “Sto studiando per laurearmi, fra poco ho gli esami”

Durante questo periodo di lockdown, diversi calciatori si stanno inventando diversi modi per passare il tempo: c’è chi si getta sui social con dirette Instagram e tentativi di Tik Tok, chi si diletta ai fornelli – con scarsi risultati – e, poi, ce Rodri. Infatti, come ha raccontato a Goal.com, il centrocampista del Manchester City sta approfittando di questo stop forzato per completare i suoi studi di economia aziendale: “Cerchiamo di usare il tempo che abbiamo nella miglior maniera possibile. Io per esempio ho studiato per la mia laurea, visto che fra poco ho gli esami. Oltre, ovviamente, ad essermi tenuto in forma. Penso che una laurea possa aiutarmi, non si sa mai.” Insomma, un vero e proprio divo “anti-social” rispetto ai suoi compagni.

Foto: AS