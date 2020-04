La proposta della FIFA: “Introdurre le cinque sostituzioni per ridurre gli infortuni”

La FIFA ha proposto all’IFAB di introdurre le cinque sostituzioni per evitare e abbassare il rischio di infortuni. Queste le dichiarazioni di un portavoce della FIFA a Sky Sports UK: “La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. Una preoccupazione in questo senso è che la frequenza delle partite più alta del normale possa aumentare il rischio di potenziali infortuni a causa di un conseguente sovraccarico del lavoro. Alla luce di ciò e alla luce della sfida affrontata a livello globale nella conclusione delle competizioni secondo il calendario originariamente previsto, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione del relativo organizzatore del campionato. Nelle competizioni in cui sono attualmente consentite meno di cinque sostituzioni, a ciascuna squadra verrà ora data la possibilità di utilizzare fino a cinque cambi durante la partita, con l’opportunità di una sostituzione aggiuntiva in caso di tempi supplementari”.