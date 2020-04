La promessa di De Roon: “Se vinciamo la Champions, preparo la pizza per 1000 persone”

“Se vinciamo la Champions League, pizza per 1000 persone fatta da me”. Queste le parole di Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, in risposta a una domanda fattagli da un tifoso sul suo profilo Instagram: “Cosa farò se vinciamo quest’anno? Metterò un tavolo nella piazza centrale di Bergamo per 1000 persone e servirò a tutti pizza fatta da me. Poi darò una festa a cui saranno invitati tutti”, ha promesso De Roon.

Foto: Twitter personale De Roon