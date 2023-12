La Procura Figc apre un’indagine su Mourinho dopo le dichiarazioni sull’arbitro Marcenaro

Fanno discutere le dichiarazioni di José Mourinho in conferenza stampa sull’arbitro Marcenaro: “La sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello“. Parole che non sono passate inosservate alla Procura federale della Federcalcio. Infatti, stando quanto riporta l’ANSA, la FIGC ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato dall’allenatore giallorosso nei confronti dell’arbitro designato per la partita di domani Sassuolo-Roma.

Foto: Twitter Roma