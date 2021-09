La prima pagina odierna del quotidiano spagnolo As, è dedicata ad Eden Hazard ancora alle prese con alcuni problemi fisici. “Incognita Hazard”, il titolo scelto dal giornale. Poi aggiungono: “Vinicius gli ha rubato il ruolo di ala sinistra, i medici consigliano di non rischiarlo. Lo stesso giocatore in privato riconosce di non essere ancora al 100% delle condizione”.

Foto: Prima pagina As